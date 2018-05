Leraar Amerikaanse school laat kinderen wasbeer verdrinken

Kinderen op een school in de Amerikaanse staat Florida hebben een wasbeer verdronken in opdracht van hun leraar. Dat verklaart een moeder van een van de leerlingen van de school.

De moeder vertelde Fox 35 dat ze walgde van de video die haar zoon mee naar huis nam. Hierop is te zien hoe de wasbeer wordt verdronken tijdens een les natuurkunde. De jongen filmde het gruwelijke incident stiekem.



“Mijn zoon stond achteraan en verstopte zijn telefoon, terwijl ze vuilnisbakken vulden met water en de wasberen in kooien in de vuilnisbakken duwden.”



Een leerling vertelde een lokale nieuwszender dat ze op school al eerder kippen hadden gedood, die ze achter de school in een schuurtje verzorgden. Hij vertelde ook dat een andere klas vuilnisbakken met water vulden en dat de leerlingen en de leraar daar wasberen in verdronken. De leraar had de leerlingen gewaarschuwd het incident niet te filmen, zo verklaarde de leerling. Een ouder verklaart aan een lokaal TV-station:



“Wanneer de wasberen naar boven kwamen om adem te halen, hadden ze metalen staven, waarmee ze ze onder hielden en als een wasbeer probeerde zijn hoofd omhoog te krijgen, hielden ze waterslangen in zijn gezicht om hem te verdrinken.”



In de video is te zien hoe leerlingen om een zwarte vuilnisbak gevuld met water staan. Een metalen kooi wordt in het water gezet. Een leerling doet de suggestie het dier in een kleinere kooi te zetten en hem ‘er in terug’ te doen. Een andere leerling vraagt:



“Waarom vecht hij niet?”

Nog meer..

Een ouder vertelde dat er twee wasberen zijn gedood, alsmede een possum:



“Mijn zoon volgt de les landbouwwetenschap omdat hij van dieren houdt, niet om ze te kwellen.”



Een andere ouder verklaart:

“Ik vind dit geen manier om dieren te behandelen. Of het nou een wasbeer is (of een ander dier), je kwelt en doodt een dier niet op die manier. Ze hadden hem moeten vangen en iemand had ze

ergens anders moeten uitzetten.”

Non-actief

De woordvoerder van Marion County School District Kevin Christian vertelde de lokale krant Ocala Star Banner:



“Het district heeft verklaringen ontvangen dat de leraar meerdere dieren in het bijzijn van leerlingen had verdronken, omdat de dieren voor overlast zorgden tijdens het landbouwprogramma van de school.”



De leraar is op non-actief gesteld en autoriteiten onderzoeken de zaak.

Reacties

27-05-2018 14:23:49 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.982

OTindex: 7.326

Quote:

omdat de dieren voor overlast zorgden tijdens het landbouwprogramma van de school.”

Dus dan moet je ze maar verdrinken? Dus dan moet je ze maar verdrinken?

27-05-2018 14:35:28 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.857

OTindex: 64.521

vandaag doden ze wasberen, morgen doden ze hun medestudenten.. welkom in de VS

27-05-2018 14:46:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.520

OTindex: 28.722

gelukkig vonden ook veel leerlingen dit geen manier van doen....

27-05-2018 16:31:13 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.305

OTindex: 2.891

Die leraar wist dat ie fout bezig was (filmverbod) en is gewoon een sadist. Op die idioot mogen ze van mij laten zien hoe verschrikkelijk waterboarden is voor slachtoffers!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: