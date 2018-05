Alarmerend aantal afwijkingen bij Limburgse babyís

Onderzoekers in Limburg luiden de noodklok. Het aantal kinderen in deze provincie met een aangeboren afwijking ligt hoger dan in de rest van Nederland. "Er moet iets spelen. Dat moeten we echt uitzoeken."



Van de circa achtduizend kinderen die jaarlijks in Limburg worden geboren hebben er ongeveer 300 een aangeboren afwijking. Dat is 3,84 procent of 38 op de 1000 kinderen. Het Nederlands gemiddelde ligt op 2,84 procent.

"Dit is alarmerend", zegt epidemioloog Luc Smits van de Universiteit Maastricht. De universiteit deed onderzoek op basis van landelijke cijfers over geboortes. "Het gaat om potentieel levensbedreigende afwijkingen of levenslange aandoeningen. Hier kun je niet stil bij zitten, hier moet iets aan gebeuren, want ieder kind verdient een goed begin."



De afwijkingen betreffen vooral het hart, de nieren, urinewegen en genitaliŽn; organen die zich in het begin van de zwangerschap ontwikkelen. Naar geestelijke afwijkingen is niet gekeken, die worden vaak pas veel later zichtbaar.

De uitkomst van het onderzoek komt niet geheel onverwacht voor Smits en zijn team, want Limburg scoort in diverse gezondheidslijstjes slechter dan de rest van Nederland. "We wisten al dat hier meer kinderen te vroeg worden geboren en ook wat betreft kinderen met een te laag geboortegewicht zijn we nog steeds koploper."



Toch kan ook Smits een deel van de bevindingen, die de periode van 2010 tot 2015 beslaan, niet verklaren. "We vonden een duidelijke verhoging in Parkstad, maar ook in Noord-Limburg. Van Parkstad weten we dat daar veel kinderen opgroeien in armoede en dat roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik er vaker voorkomen, ook bij aanstaande moeders. Die factoren kunnen de ontwikkeling van het embryo verstoren. De verhoging in Noord-Limburg is echt een raadsel.Ē

Wat hij ook opmerkelijk vindt is dat in Groningen en Drenthe, waar armoede, roken en overgewicht in vergelijkbare mate voorkomen als in Limburg, het aantal aangeboren afwijkingen niet verhoogd is. "Er moet iets anders spelen bij ons. Milieufactoren misschien? Dat moeten we echt uitzoeken."



De universiteit wil het onderzoek daarom uitbreiden en daarvoor ook gegevens over de zwangerschap verzamelen bij ouders van kinderen met een afwijking.

Smits hoopt dat de provincie daar geld voor wil vrijmaken. Provinciale Staten bespreken het onderwerp vandaag. Volgens gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen loopt er al een project gericht op de gezondheid van zwangere vrouwen. "Het project Kansrijk van Start is een van de projecten die inzet op gezonde zwangerschappen en gezonde kinderen."

Reacties

27-05-2018 12:19:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.860

OTindex: 17.764

't Schijnt toch ongezond te wezen, daar in het diepe zuiden.

27-05-2018 12:24:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.857

OTindex: 64.521

@Emmo : jammer dat er niet echt bij staat waarom..

27-05-2018 12:26:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.857

OTindex: 64.521

Gelukkig ben ik al geboren, dat scheelt @Mamsie : ik hoop het ookGelukkig ben ik al geboren, dat scheelt

27-05-2018 12:34:36 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.952

OTindex: 29.812

@allone : Ik vermoed dat de chemische industrie hieraan debet is. In bijv. India staan ook behoorlijk wat chemische fabrieken en daar worden ook veel mismaakte kinderen geboren.

27-05-2018 12:35:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.860

OTindex: 17.764

@allone : Ik mis een vergelijkbaar onderzoek over de grens, Voerstreek, Aken en dergelijke. Dat zegt meer dan enkel Limburg onder de loep te nemen

27-05-2018 12:48:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.857

OTindex: 64.521

@Sjaak : @Emmo : ja idd, Limburg ligt tussen Belgie en Duitsland.. en er zijn behoorlijk wat fabrieken in de buurt.

27-05-2018 14:26:57 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.982

OTindex: 7.326

300 op de 8000 is nog niet echt veel.

27-05-2018 14:36:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.520

OTindex: 28.722

@GroteMop1983 :

het is wel duidelijk meer dan in andere gebieden het is wel duidelijk meer dan in andere gebieden

27-05-2018 14:36:34 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.419

OTindex: 6

Zou het niet iets genetisch kunnen zijn? Ik zou onderzoeken hoever de "gevallen" van elkaar verwant zijn, oftewel hoe groot is de inteelt.

27-05-2018 14:44:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.520

OTindex: 28.722

@jero :

nergens in het artikel staat of men daar naar heeft gekeken nergens in het artikel staat of men daar naar heeft gekeken

27-05-2018 15:55:55 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.232

OTindex: 9.976

S zijnde wijs ik op de religieuze verschillen tussen mensen uit Groningen en uit Limburg. In het katholieke Limburg zullen de mensen, veel minder dan in het ongelovige en/of protestantse Groningen, geneigd zijn om een zwangerschap voortijdig af te breken als de ongeboren vrucht zich niet goed ontwikkelt. Het is dus heel goed mogelijk dat het geringe aantal mismaakte kinderen dat in Groningen geboren wordt, kan worden verklaard uit het feit dat men daar, veel meer dan in Limburg, geneigd is om de ongeboren vrucht op afwijkingen te laten controleren en zonodig te aborteren. Als Pauszijnde wijs ik op de religieuze verschillen tussen mensen uit Groningen en uit Limburg. In het katholieke Limburg zullen de mensen, veel minder dan in het ongelovige en/of protestantse Groningen, geneigd zijn om een zwangerschap voortijdig af te breken als de ongeboren vrucht zich niet goed ontwikkelt. Het is dus heel goed mogelijk dat het geringe aantal mismaakte kinderen dat in Groningen geboren wordt, kan worden verklaard uit het feit dat men daar, veel meer dan in Limburg, geneigd is om de ongeboren vrucht op afwijkingen te laten controleren en zonodig te aborteren.

27-05-2018 16:09:32 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.916

OTindex: 1.333

.



Overigens lijkt een verklaring in de lijn van die van @De_Paus me ook niet onwaarschijnlijk. Misschien kunnen ze nog onderzoeken hoe de percentages liggen bij mensen die in Limburg geboren zijn maar elders opgroeien en mensen die elders geboren zijn maar in Limburg opgroeien. Dan kun je in ieder geval bepalen of de oorzaak gezocht moet worden in de omgeving of in de genen. Al moet je er daar wel eerst voldoende van zien te vindenOverigens lijkt een verklaring in de lijn van die van @De_Paus me ook niet onwaarschijnlijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: