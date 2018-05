Rwanda sponsort Arsenal, Tweede Kamer wil opheldering

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal.De voetbalclub maakte gisteren de shirtsponsoring bekend. Die gaat drie jaar duren. Op de mouwen van de spelers komt 'Visit Rwanda' te staan. Het moet de toerisme-industrie van het Afrikaanse land bekendheid geven.Christenunie-Kamerlid Voordewind: "Ik ben verontwaardigd dat een land waar wij stevig financieel hulp aan verlenen, nu voor maar liefst 30 miljoen euro shirtsponsor is geworden van een grote Engelse voetbalclub." De partij vindt het een reden om de hulp aan Rwanda te heroverwegen.Ook de VVD vindt het bericht over de sponsoring verbazingwekkend. Kamerlid Becker wil van de minister weten of zij van plan is de ontwikkelingsrelatie te heroverwegen. "En of zij Rwanda op z'n minst op deze beslissing wil aanspreken."Ook de oppositie is kritisch. GroenLinks-Kamerlid Diks: "Onze ontwikkelingshulp gaat natuurlijk niet naar de regering van Rwanda en het is goed dat Rwanda probeert de economie een impuls te geven. Maar het is ontmoedigend dat dit soort uitgaven wordt gedaan, terwijl de internationale gemeenschap juist probeert iets aan de verschrikkelijke armoede in het land te doen." Ook de SP wil opheldering.Nog onlangs presenteerde minister Kaag haar meerjarenplan voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. Over Rwanda schrijft zij:"Naast de intensivering wil het kabinet de ontwikkelingsrelatie met de Grote Meren-regio en met twee landen in AziŽ voortzetten. In de Grote Meren-regio gaat het om de bilaterale samenwerkingen met Burundi, Rwanda en Uganda (...). Stabiliteit, humanitaire hulp en armoedebestrijding staan in deze regio centraal."Volgens de krant The East African gaat het om een deal in de buurt van de 30 miljoen euro. Daarvoor helpt Arsenal bij de promotie van de natuurparken in Rwanda, waar ook de berggorilla leeft. Volgens de krant is de Rwandese president Paul Kagame een fervent Arsenal-fan.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt de zaak uit.