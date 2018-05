Brit saboteerde parachute van zijn vrouw voor haar levensverzekering

Door haar parachute Ún haar reserveparachute onklaar te maken, hoopte Emile Ciliers dat zijn vrouw Victoria naar een zekere dood zou vallen bij haar sprong. Dan zou haar levensverzekering vrijkomen en kon hij zijn schulden aflossen.



Dat liep anders dan gepland. Victoria overleefde de val van 1200 meter namelijk, mede door de omgeploegde grond waar ze op landde en haar eigen lage gewicht. Wel brak ze haar bekken, ruggewervels en ribben en moest ze maanden revalideren.



Emile Ciliers is nu schuldig bevonden aan poging tot moord. Niet alleen vanwege de gesaboteerde parachute, maar ook voor het opendraaien van de gaskraan in hun huis, een paar dagen voor de sprong in april 2015. Daarbij bracht hij ook zijn twee jonge kinderen in gevaar.



Ciliers ontkent dat hij zijn vrouw heeft geprobeerd te vermoorden. Uit de rechtszaak werd wel duidelijk dat de 38-jarige sergeant haar levensverzekering van ruim een ton goed kon gebruiken. Zo had hij omgerekend zo'n 25 duizend euro aan schulden.



Ook wilde de man een nieuw leven beginnen met zijn minnares Stefanie Goller. Dat terwijl hij ook nog naar bed ging met zijn ex-vrouw Carly Cilliers en prostituees bezocht met wie hij onbeschermde seks had.



Het is nog onduidelijk of Ciliers op borgtocht vrijkomt. Ook is er nog geen datum genoemd waarop hij zijn straf te horen krijgt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: