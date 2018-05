Chinese school koopt camera die leerlingen verklikt

Chinese jongeren in een school in Hangzhou zullen deze emoties niet langer voor zichzelf kunnen houden. Sinds een paar maanden zijn de klaslokalen uitgerust met een camera die hun emoties scant. Ook hun gedrag en bewegingen worden gedetecteerd. Al deze informatie belandt uiteindelijk bij de leerkracht.Voorlopig zijn de camera's maar tijdelijk. Het moet de lessen niet alleen leuker maken, maar ook goed gedrag stimuleren. Elke dag krijgt de leerkracht een nieuwe lijst met wie zich wel of niet goed gedroeg. De eerste resultaten zijn hoopgevend, want in slechts een korte tijd was er al een verbetering in het gedrag te zien. De directeur van de school is erg blij met de technologie. "In het begin moesten de jongeren natuurlijk wennen aan de camera's, maar ondertussen zijn ze al bijna vergeten dat ze in de klas hangen", aldus Zhang Guanchao in een Chinese krant. Ondanks de positieve berichten, vinden veel mensen dat de proef te ver gaat. Leerlingen voelen zich in de gaten gehouden en ook sociale media uiten gebruikers hun ongenoegen: "Dit is erger dan in de gevangenis zitten", klinkt het.