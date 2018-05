Langste antikattenhek ter wereld gebouwd

Een Australisch natuurreservaat heeft het langste 'antikattenhek' ter wereld gebouwd. Het elektrische hek is 44 kilometer lang en moet ervoor zorgen dat er een gigantisch kattenvrij gebied ontstaat.Het hek moet bedreigde diersoorten in het natuurreservaat Newhaven Wildlife Sanctuary beschermen en ervoor zorgen dat vossen, wilde katten en konijnen worden geweerd uit het gebied. Volgens de BBC zorgt het project ervoor dat populaties van sommige diersoorten zullen verdubbelen.Parkwachters willen alle roofdieren uitroeien, zodat Newhaven Wildlife Sanctuary het grootste kattenvrije gebied in AustraliŽ wordt. "Er zitten alleen al in dit gebied zo'n vijftig tot zestig soorten katten. Die eten meer dan 70.000 dieren per jaar,'' zegt het hoofd van de dierenwelzijnsorganisatie AWC.In 2019 wordt dan een aantal bedreigde diersoorten opnieuw in het gebied uitgezet. Zoals de Mali, een kangoeroesoort die al jaren met uitsterven wordt bedreigd. Het project maakt deel uit van een groter project om inheemse soorten te herintroduceren.Het hek is een van de belangrijkste projecten voor dierenbescherming in de Australische geschiedenis.