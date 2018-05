Aanzoek in het glazen balkon

Overnachten in de glazen balkons van de Arnhemse Eusebiuskerk? Nee, aan dat verzoek kon directeur Petra van Stijn geen gehoor geven. Maar meewerken aan een huwelijksaanzoek deed ze de afgelopen maanden maar al te graag.,,We hebben de aanstaande bruid onder valse voorwendselen naar de kerk gelokt. Eenmaal bij de glazen balkons aangekomen, zag ze plots haar vriend. Ik denk dat ze toen wel wist hoe laat het was", kijkt Van Stijn met plezier terug op het eerste huwelijksaanzoek dat plaatsvond in een van de twee doorzichtige bakjes. Met een 'ja, ik wil' was de primeur, die werd afgesloten met een romantisch diner boven in de toren, helemaal geslaagd.De glazen balkons zijn afgelopen maart geopend. Ze bevinden zich op ruim 60 meter hoogte en moeten het bezoek aan de toren van de Eusebiuskerk een duw in de juiste richting geven. Dat laatste lijkt aardig te lukken. In de maanden maart en april van 2017 bezochten 2.500 mensen de toren. In dezelfde periode dit jaar waren er ruim 4.000 bezoekers. Een stijging van ongeveer 60 procent.Volgens Van Stijn zijn het niet alleen Arnhemmers die er 7,50 euro voor over hebben om zich met de lift naar de glazen balkons te laten brengen. ,,We profiteren sterk van de cruiseschepen die Arnhem aandoen. We hebben de afgelopen maanden ook de nodige Amerikanen, Engelsen en Duitsers over de vloer gehad."