Zakkenrollers gebruiken boter bij beroving

Een 84-jarige man is in Gronsveld in Limburg slachtoffer geworden van een ongebruikelijke truc. Eerst werd hij zonder het te merken besmeurd met boter. Twee mannen zeiden daarna dat ze hem wel wilde helpen om de vlekken weg te halen.



Op dat moment werd de portemonnee van de man gerold, denkt de politie. Toen hij in de gaten had dat zijn portefeuille weg was, waren de dieven al verdwenen.



Er werd een Burgernet-bericht uitgestuurd met een omschrijving van de zakkenrollers, maar het tweetal is niet gevonden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: