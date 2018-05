Schilders plakken per ongeluk afvoer cv-ketel af, alarm redt bewoners

Bewoners van de Meester van Houtstraat in Vlijmen zijn ternauwernood ontsnapt aan een koolmonoxidevergiftiging. Schilders hadden per ongeluk de afvoer van een cv-ketel afgeplakt.



In de avond ging het koolmonoxide-alarm af in een van de huizen, meldt Omroep Brabant. De bewoners schakelden daardoor direct de brandweer in.



Toen brandweerlieden in straat kwamen, konden ze eerst geen probleem ontdekken. Bij een verdere controle bleek dat de afvoer van de cv-ketel was afgeplakt door schilders die op die dag in twee huizen in die straat aan het werk waren geweest. Het reukloze gas was toen nog niet in de woningen verspreid.



De schilders zijn flink geschrokken, schrijft Omroep Brabant op de site. "Ik dacht meteen: hoe kan dat nou? Koolmonoxide, daar schrik je wel echt van. Ik heb dit in 37 jaar nog nooit meegemaakt", zegt een van hen tegen de regionale zender.



De schilders dachten dat de afvoer een soort ontluchting was en het zag er volgens hen vreemd uit.

