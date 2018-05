Even niet opletten in Groningen en de weg is weg





Alleen op de plek van de auto liggen nog enkele klinkers. De rest is zorgvuldig rond de wagen verwijderd.



De auto is blijven staan of niet weggehaald nadat er was gewaarschuwd voor de werkzaamheden. Het werk aan de weg aan Hoendiep gaat intussen gewoon rond de auto gewoon door. De eigenaar van deze auto op het Hoendiep in Groningen zal vreemd opkijken. Wegens werkzaamheden is het wegdek volledig verwijderd.Alleen op de plek van de auto liggen nog enkele klinkers. De rest is zorgvuldig rond de wagen verwijderd.De auto is blijven staan of niet weggehaald nadat er was gewaarschuwd voor de werkzaamheden. Het werk aan de weg aan Hoendiep gaat intussen gewoon rond de auto gewoon door. Foto

Reacties

25-05-2018 08:46:36 Emmo

Doet me denken aan Harry Potter.

25-05-2018 09:18:20 allone

@venzje :

Die stond ook ergens verkeerd geparkeerd?

.. en viegen zou ook in Groningen een goede oplossing zijn



.. en viegen zou ook in Groningen een goede oplossing zijn

25-05-2018 09:18:48 Emmo

Als ik me goed herinner is in de films ook sprake van een "weg-is-weg".

25-05-2018 09:20:34 allone

jij hebt de films gezien? Die boeken waren al geen doorkomen aan.

25-05-2018 09:23:16 allone

tja.. als iedereen er zo enthoudiast over is, moet je wel

25-05-2018 09:44:41 venzje

@Emmo :

: Als ik me goed herinner is in de films ook sprake van een "weg-is-weg". (



O ja, da's waar ook! Diagon Alley heet in het Nederlands de Wegisweg. Een leuke oplossing voor het vertaalprobleem.

25-05-2018 10:16:17 allone

@venzje : @venzje :

ja, zo'n leuke oplossing hadden de Zweden blijkbaar niet..

25-05-2018 12:59:04 merlinswit

@allone : Geen doorkomen aan? In 1 ruk uit te lezen bedoel je!!!

25-05-2018 14:06:17 allone

@merlinswit : smaken verschillen, ik vond het nogal saai om te lezen. Maar tegenwoordig vind ik de meeste boeken saai, dus het zal wel aan mij liggen



smaken verschillen, ik vond het nogal saai om te lezen. Maar tegenwoordig vind ik de meeste boeken saai, dus het zal wel aan mij liggen

