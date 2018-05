Vaas die familie niet zo mooi vond blijkt fortuin waard

Een Chinese vaas die in een schoendoos werd gevonden op zolder, wordt volgende maand de ster van een Sotheby’s-veiling. Het veilinghuis voorspelt dat het voorwerp uit de Qing-dynastie voor minstens €500.000 verkocht zal worden.Volgens deskundigen gaat het om een prachtige porseleinen vaas die werd gemaakt voor Qianlong, de 18de-eeuwse keizer van de Qing-dynastie. De eigenaar vond het voorwerp toevallig tussen tientallen andere stukken van Chinese makelij. “Ik vond de vaas niet echt mooi en mijn grootouders ook niet”, vertelt hij aan The Guardian.“Zulke uitgewerkte en ingewikkelde tekeningen zijn uiterst zeldzaam op Qing-porselein”, zegt Sotheby’s. Olivier Valmier, Aziatische kunstkenner bij het veilinghuis omschrijft het object als een meesterwerk. “Deze vaas is het enige bekende voorbeeld ter wereld dat zo gedetailleerd is.”De enige andere gelijkaardige vaas die ooit werd gevonden, bevindt zich in het Guimet Museum voor Aziatische kunsten in Parijs. De vaas wordt op 12 juni geveild aan een startprijs van €500.000.