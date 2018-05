Ouders mogen zoon (30) uit huis zetten

Een bizarre rechtszaak in de VS. Een 30-jarige man sleepte daar zijn ouders voor de rechter, omdat ze hem het huis uit willen zetten. Michael Rotondo zegt dat hij nog niet klaar is om op eigen benen te staan.De ruzie tussen Michael Rotondo en zijn ouders Mark en Christina liep zo hoog op dat de rechter eraan te pas moest komen. Zijn ouders willen dat Michael hun huis verlaat, maar hij weigert.Tot vijf keer toe lieten zijn ouders hem schriftelijk weten dat hij het huis uit moet. Ze boden hem zelfs 1100 dollar 'om een plek voor zichzelf te zoeken'.Zelf ziet Michael niet in waarom hij moet vertrekken en hij vond bovendien dat hij zes maanden de tijd moest krijgen om een huis te zoeken. "Ik ben ze niet tot last. Ze verzorgen geen eten voor me en doen niet de was."Tijdens de rechtszaak vertegenwoordigde Michael zichzelf. Hij kreeg een compliment van de rechter, omdat hij zijn zaak juridisch goed had onderzocht. Maar de rechter kwam ook met een soortgelijke zaak op de proppen. De ouders kregen gelijk: ze mochten hun zoon uitzetten. Michael gaat in beroep.De ouders van Michael Rotondo wilden niet reageren op de zaak. Hun zoon vertelde wel dat ze elkaar thuis weinig te vertellen hebben. "We praten niet met elkaar. We blijven bij elkaar uit de buurt en er is geen communicatie."