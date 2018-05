IJslander van kieslijst gehaald na bizarre joyride

Een IJslands politicus van liberale signatuur heeft afgelopen week zijn kandidatuur voor de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten opgeven. Ingvar Írn Karlsson maakte op 13 mei een joyride met een graafmachine. Na zijn arrestatie bleek dat de man onder invloed was, meldt de IJslandse nieuwswebsite The Reykjavik Grapevine.

De politie van de zuidelijk gelegen stad Biskuptunga werd opgeroepen omdat de politicus met een graafmachine over de weg zwalpte. De man kon pas gestopt worden nadat politieagenten de graafmachine lieten kantelen. De IJslandse joyrider raakte bij het incident lichtgewond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden voor verzorging. Na het incident heeft zijn partij, het rechts-liberale Nytt Afl, besloten om de kandidaat van hun kieslijst te halen. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in IJsland vinden plaats op zaterdag 26 mei.

