Duitse brandweermannen leren hoe ze penisringen moeten verwijderen

In het Duitse Dresden hebben zo’n 600 brandweermannen een opmerkelijke opleiding gekregen. Ze zijn bijgeschoold in hoe ze moeten omgaan met buttplugs en penisringen die vast komen te zitten. “Voorzichtigheid en delicaat werk zijn essentieel”, klonk het.



‘Mechanisch faling’, of hoe om te gaan met onder andere vastzittende penisringen en buttplugs. Het is een iets anders dan een opleiding om de karaktertypes van je eiland te bepalen. Dat mochten 600 Duitse brandweermannen aan de lijven ondervinden. Tijdens een bijscholing werd hen aangeleerd wat ze moeten doen als ze iemand moeten bevrijden uit zo’n benarde situatie.



De cursisten mochten gebruik maken van een pop. Speciaal voor de gelegenheid had die een penisring rond zijn ‘mannelijkheid’ gekregen. Eric Forberg, die de bijscholing voorzat, gaf aan Metro UK mee dat “voorzichtigheid en delicaat werk” essentieel zijn bij zo’n bevrijding.



Concreet werd de brandweermannen aangeleerd om het lid eerst in te wikkelen in een verband om verwondingen door rondvliegende gensters te vermijden. Daarna moet er een warmtewerende pasta op de penis gesmeerd worden. Die pasta kan 4.000 graden Celsius aan. Vervolgens wordt er een spatel achter de ring gestoken zodat de slijper in actie kan komen. Het proces zou in principe niet langer dan een kwartier mogen duren.

Reacties

23-05-2018 16:32:30 Lennox









.



Trouwens, hoezo zijn penisringen en buttplugs mechanisch dan? Het is in de meeste gevallen toch enkel maar rubber? Ongetwijfeld heel praktisch en nuttig voor de brandweerlieden om dit te kunnen. Maar wat zullen ze gelachen hebben tijdens de cursus

23-05-2018 16:33:04 DrZiggy













Alhoewel ik niet hoop dat ze met dezelfde spatel ook een buttplug verwijderen, door hem erachter te schuiven en dan eruit te wippen. Heerlijk die laatste alinea. In 2min uitgelegd wat de bedoeling is en dan 30min oefenen. Waarschijnlijk heeft de overheid hier 2500,- p/p voor betaald

23-05-2018 16:38:27 GroteMop1983









Quote:

Die pasta kan 4.000 graden Celsius aan.

Neem aan dat die pasta ook niet 4000 graden hoeft te zijn in zo'n hachelijke situatie, anders heb ik nu al medelijden met die man die die pasta opgesmeerd krijgt.

23-05-2018 17:51:24 Emmo









Lijkt mij eerder een karweitje voor een arts of verpleegkundige dan voor een brandweerman.

Ik zou zo'n ding met een brandbijl verwijderen.

23-05-2018 18:43:29 stora









@Emmo , hebben we daarom ineens zoveel mannen die omgebouwd zijn?

