Voor het eerst in 12 jaar baby geboren op eiland waar dat verboden is

Op een afgelegen Braziliaans eilandje is voor het eerst in twaalf jaar een baby geboren. Dat, terwijl bevallingen er verboden zijn.



Afgelopen zaterdag werd tot verrassing van iedereen, ook de ouders, een meisje geboren op Fernando de Noronha. “De moeder, die anoniem wil blijven, beviel thuis,” klinkt het in een officiële verklaring. “De familie zegt niets te hebben geweten van een zwangerschap.”



Bevallingen zijn verboden op het kleine eilandje, omdat er geen medische voorzieningen zijn. Op de archipel wonen slechts 3.000 mensen. Zwangere vrouwen dienen tegen de tijd dat ze zijn uitgerekend naar het vasteland te reizen. Ze moeten dan naar de dichtst bijzijnde stad Natal, die 365 kilometer verderop ligt.



De moeder heeft al een kind, maar vertelde dat ze deze keer ‘helemaal niets voelde’ van de zwangerschap. “Ik kreeg vrijdagavond pijn en toen ik naar het toilet ging zag ik dat er iets naar beneden kwam tussen mijn benen. Daarna kwam de vader van het kind binnen en raapte het op. Ik was in shock.”

Reacties

Quote:

“Ik kreeg vrijdagavond pijn en toen ik naar het toilet ging zag ik dat er iets naar beneden kwam tussen mijn benen. Daarna kwam de vader van het kind binnen en raapte het op. Ik was in shock.”

Soms vraag ik mij echt af hoe mensen die zo denken kinderen kunnen krijgen. Je voelt een kind tussen je benen toch echt wel. Soms vraag ik mij echt af hoe mensen die zo denken kinderen kunnen krijgen. Je voelt een kind tussen je benen toch echt wel.

