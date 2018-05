Politie verbijsterd als melding over achtervolgend varken echt waar blijkt

De politie in het Amerikaanse plaatsje North Ridgeville was afgelopen week flink verbaasd toen een bizarre melding echt waar bleek te zijn. Een man beweerde dat hij op straat werd achtervolgd door een varken en niet wist wat hij moest doen. Yeah right, dacht de politie, die man mot dronken zijn. Maar niets bleek minder waar.



Het was even voor 5.30 uur toen de politie het belletje kreeg, schrijft de eenheid op Facebook. Een mysterieus achtervolgend varken? Daar geloofden de dienders niets van. De man had vast te diep in het glaasje gekeken in de lokale bar, was de gedachte. ,,Hij was in ieder geval dronken genoeg om zelf de politie te bellen terwijl hij hallucineerde'', aldus de politie.



Ondanks de scepsis besloot een agent poolshoogte te nemen. Ter plaatse trof hij een nuchtere man aan en, jawel, een varken. De melder was niet uit de bar komen rollen, maar gewoon onderweg naar huis vanaf het lokale treinstation.



De agent wist het dier met enige moeite te overmeesteren en in de politieauto te zetten. Na enkele uren op het bureau kon het beest worden herenigd met de eigenaar. Het is overigens niet duidelijk waarom het varken op straat liep.



,,Is dit het echte leven?'', vraagt de politie zich achteraf af, om vervolgens het gras voor de voeten van eventuele grappenmakers weg te maaien. Politieagenten worden in Amerika namelijk weleens denigrerend pigs genoemd. ,,We beginnen er zelf maar over, dan zijn jullie niet meer origineel.''

Ondanks de scepsis besloot een agent poolshoogte te nemen. Verstandig, want: Assumption is the mother of all fuckups. Verstandig, want: Assumption is the mother of all fuckups.

