Vrijend stel op je stoep

AMSTERDAM - (AT5) Hij noemt zichzelf niet preuts en zou als centrumbewoner wel wat gewend moeten zijn, maar een stel dat seks heeft, had hij nog niet op zijn stoep gehad. "Er wordt vaak gefriemeld op onze stoep maar daar blijft het dan bij. De broek blijft meestal aan."



"Kom je een keer na middernacht thuis vind je dit op de stoep", twittert de buurtbewoner die zich vooral verbaast over het gebrek aan gêne bij het stel. "Op 30 meter van het Rembrandtplein met agenten, ME, handhavers en hosts. Heb ze uiteraard weggestuurd, waren verder niet vervelend. Ze waren niet gegeneerd ofzo."



De foto staat op het twitteraccount van Stichting N8W8, een groep centrumbewoners die zich inzet voor een levendige, schone en veilige omgeving. "Waarin het prettig is om uit te gaan EN te wonen", staat er in de twitterbio.



"Ik ben niet preuts maar dit hoeft toch ook niet? Het gaat mij niet eens zozeer om de daad maar ik vind het super ranzig om gevulde condooms op te rapen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: