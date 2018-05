Bloedsnelle Mercedes geeft agenten het nakijken op A2

De reguliere wagens van de politie waren zaterdag niet opgewassen tegen de ruim 350 pk van een Mercedes. De auto is na een wilde achtervolging teruggevonden, de inzittenden worden nog gezocht.



De bestuurder van de auto kreeg een stopteken in Zuidoost. De witte Mercedes met zwart dak ging er meteen vandoor en reed vanaf de Schaikstraat via de Tafelbergweg naar de A2.



'Hij nam zeer veel risico in het verkeer om niet aangehouden te worden. Op de A2 richting Utrecht liep de snelheid op tot ver boven de 200 kilometer per uur', meldt de politie. De Mercedes verliet bij Vinkeveen de snelweg, op de N201 verdween hij zelfs even uit het zicht.



De auto is bij de camping Buitenborch teruggevonden: 'Later hebben we in de omgeving twee personen gecontroleerd', aldus de politie die er niet bij vertelt of dit ook de inzittenden zijn geweest.



Mensen met informatie over deze Mercedes kunnen contact opnemen via 0900-8844.

Reacties

23-05-2018 08:23:56 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.424

OTindex: 1.231

Als @Mamsie op die camping verblijft dan kunnen we een live verslag krijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: