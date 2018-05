Dronken muizen helpen in de strijd tegen katers

Al in het stenen tijdperk brouwden we alcohol en we zijn er steeds beter in geworden. Maar we zijn nog even onbeholpen als onze verre voorvaderen in het bestrijden van een van de gevolgen van alcohol: de kater. De hoogleraren Cheng Ji en Yunfeng Lu (allebei werkzaam in de VS) zijn een eind op weg om ons te verlossen van de volgende ochtend.



Wetenschappers weten allang welk lichaamseigen enzym de alcohol afbreekt in ons lichaam. Als extra aanvoer naar de lever van dat enzym kan worden geregeld zou het afbreken sneller gaan en de kater dus uitblijven.



Bij muizen is dat Cheng Ji en Yunfeng Lu gelukt. Muizen die worden ingespoten met nano-capsulen met het middeltje van de beide professoren komen veel snel bij uit hun alcohol slaap en doen ook veel sneller normaal dan muizen die ook dronken zijn gevoerd, maar het middeltje niet kregen.



Binnenkort beginnen de proefnemingen met mensen, waarbij het vooral de vraag is of de methode die de stof naar de lever moet brengen goed werkt. Dat is een zeer klein (nano) afbreekbaar omhulsel.



De kater is mogelijk verslagen dankzij dronken muizen

22-05-2018 16:17:49 GroteMop1983

Als die katers van huis zijn, zijn die muizen te dronken om op tafel te dansen.

22-05-2018 16:59:00 Yanuqa

Ja hoor, weer dieren misbruiken om de stommiteiten van mensen teniet te doen

