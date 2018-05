Schot rijdt 480 kilometer om voor favoriete drank

Craig Mitchell heeft iets over voor zijn favoriete drank, Hawksridge Cider. De man uit Glasgow reed maar liefst 482 kilometer om om aan een nieuwe Schotse alcoholwet te ontsnappen, waardoor de prijs van zijn geliefde cider meer dan verdubbeld was.Door de nieuwe wet steeg de prijs van Hawksridge Cider in Schotland van 2,15 pond naar 5,75 pond voor een tweeliterfles. Door de invoering van een minimumprijs voor alcoholische dranken moet spotgoedkope drank geweerd worden. De 29-jarige Mitchell is zo verknocht aan zijn favoriete drankje dat de man afgelopen maandag een omweg van maar liefst 482 kilometer maakte, van zijn woonplaats in Schotland tot het noorden van Engeland, om 50 flessen Hawksridge Cider in te slaan. Aangezien de man met een 4x4 rijdt, moet zijn tocht hem zo'n 80 euro aan brandstof gekost hebben. Maar met brandstofkosten inbegrepen heeft hij in totaal nog steeds zo'n 125 euro minder betaald dan mocht hij zijn aankoop in Schotland gedaan hebben. "Mijn kameraad Peter heeft gezegd dat ik me geen zorgen moest maken over een plaats om al die drank op te slaan - ik mag het in zijn garage zetten", klonk het in de Daily Mirror.