Eendje met vier poten gevonden

Het Pieter Vermeulens Museum in Driehuis hoopt zo snel mogelijk een bijzonder eendje aan de collectie toe te voegen: een eendje met vier pootjes. Afgelopen weekend kreeg het museum dit aparte natuurverschijnsel in handen. Bioloog Wim Bosch ontving het diertje vol verbazing: "Vier poten? Dat zijn er een paar te veel".'Dat is niet goed', dacht bioloog Wim Bosch toen hij het levenloze eendje met de vier pootjes in zijn handen kreeg. "We hebben wel mensen met twee linkerhanden, maar eenden met drie rechterpoten, dat komt weinig voor", grapt de bioloog.Afgelopen zaterdag werd het diertje gevonden en naar het vogelhospitaal in Haarlem gebracht. Helaas bleek het eendje niet levensvatbaar. Het natuurmuseum in Driehuis is de plek waar het bijzondere vogeltje nu een eervolle laatste rustplek krijgt.Normaal gesproken duurt het opzetten van een dier lang, maar museummedewerker Hiske Brouwer verklapt aan NH Nieuws dat het vierpotige eendje waarschijnlijk sneller dan gebruikelijk te zien zal zijn. "De preparateur vond dit zo interessant, dus ik denk dat het sneller wordt", vertelt Brouwer. Het museum verwacht binnen een maand het eendje in de schijnwerpers te kunnen zetten.