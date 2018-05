Dronken vrouw veroorzaakt dodelijk ongeval en lacht breeduit op arrestatiefoto

Een Amerikaanse automobiliste die in dronken toestand een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij een 60-jarige vrouw het leven liet, staat breeduit te lachen op haar arrestatiefoto. De kinderen van de omgekomen vrouw reageren verbolgen.De openbare aanklager wil nu de oorspronkelijke aanklachten voor rijden onder invloed verzwaren tot doodslag. De vrouw verklaarde dat haar smartphone op de autovloer was gevallen. Ze probeerde die al rijdend vast te grijpen.Shiyanne Kroll en haar zus walgen van het ‘mug shot’. “Dit toont aan dat ze geen spijt heeft van haar daden. Ik hoop dat de rechter de foto ziet. Welk heeft onze levens voorgoed verwoest.” Waarom de vrouw het nodig vond om te glimlachen op de foto , is nog niet bekend.