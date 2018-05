Man betrapt op schilderen haaientanden: Ze rijden hier veel te hard

Wat te doen als je vindt dat er bij jou in de buurt veel te hard wordt gereden? Een man uit Waalwijk nam het heft in eigen hand en deed zelf wat aanpassingen op de weg.De man werd betrapt op de Beethovenlaan, toen hij daar met een kwast en een witte pot verf haaientanden aan het schilderen was op het wegdek. Tegen een getuige zei de man dat hij dat op elke hoek van de straat ging doen, omdat er veel te hard werd gereden.Toen agenten de man aanhielden, bleek dat hij ook al op drie andere plekken haaientanden op de weg had geschilderd. De 62-jarige man uit Waalwijk is meegenomen naar het bureau. De gemeente heeft de verf zo snel mogelijk van de weg gehaald, om ongelukken te voorkomen.