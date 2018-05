Houston, we have no memory card

Een Amerikaanse astronaut kwam er op wel een heel onhandig moment achter dat hij was vergeten een SD-kaart in zijn fotocamera te stoppen: tijdens een ruimtewandeling.



"Hey Houston, ik heb even een vraagje over de GoPro", vroeg Andrew Feustel aan de vluchtleiding op aarde. "Wat betekent het als er 'No SD' staat?"



Feustel was samen met een collega bezig met werkzaamheden aan de buitenkant van het ruimtestation ISS. Met de camera zou het nauwgezet gedocumenteerd moeten worden.



Omdat het niet mogelijk is de geheugenkaart even snel op te halen, werd besloten door te te werken. "Ik stop de camera maar even terug, denk ik", verzuchtte Feustel. "Ik zal er maar niet over inzitten."



Ondanks het schoonheidsfoutje verliepen de werkzaamheden voorspoedig: in 6,5 uur sloten ze onder meer een koelpomp en een camerasysteem aan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: