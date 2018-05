Deze buideldieren sterven uit omdat ze te veel seks hebben

De Australische regering heeft twee soorten breedvoetbuidelmuizen op de lijst van bedreigde diersoorten gezet. De reden voor de afname van hun populatie is opvallend. De dieren zouden namelijk te veel seks hebben en uiteindelijk overlijden aan interne bloedingen.



De volgende keer dat je je buren weer hoort rollebollen naast je slaapkamer, schuif dan het volgende bericht onder hun deur. In Australië heeft de regering twee soorten breedvoetbuidelmuizen op de lijst van bedreigde diersoorten moeten zetten omdat ze te veel vrijen.



Tijdens het paarseizoen racen de muizen rond om met zoveel mogelijk soortgenoten van het andere geslacht seks te hebben. Er komt geen voorspel aan te pas, enkel reproductieve actie. Die weken zijn heel stresserend voor de dieren, en dan vooral voor de mannetjes. Zij zijn de enige die het stresshormoon cortisol aanmaken. Het hoopt zich in de kleine lichaampjes op tot giftige concentraties en beschadigt het auto-immuunsysteem van de muizen. Dat leidt dan weer tot interne bloedingen en uiteindelijk de dood.



De muizen hebben altijd al een overactief seksleven gehad, maar de daaropvolgende sterfte van de mannetjes weegt nu extra zwaar door. Het voortbestaan van de diersoort staat ook onder druk van verschillende externe factoren. Hun leefomgeving krimpt, de klimaatverandering laat zich voelen en steeds meer roofdieren rukken op in hun buurt, schrijft CNN.



Ondertussen wordt het aantal exemplaren van de breedvoetbuidelmuis met een bruine staart en die met een zilveren kop op nog maar een honderdtal geschat. Een oplossing voor het probleem zou zijn om de dieren te verhuizen naar koudere streken, waar minder jagers zitten, maar de wetenschappers weten niet hoe de muizen daarop zouden reageren.

21-05-2018 11:35:45 stora

Verhuizen naar koudere streken?

Dan hebben die muizen sex met een jas aan.

21-05-2018 13:18:24 merlinswit

Eigenlijk is het probleem niet dat de mannetjes veel seks hebben en dan overlijden maar dat er te veel predatie is. Samen met het verdwijnen van hun territoria!



21-05-2018 14:05:47 Lennox

Toen ik las over het ontbreken van voorspel en interne bloedingen dacht ik vooral aan die arme vrouwtjes. Maar in dit geval zijn de mannetjes dus de pineut.



Toch vreemd dat ze uitsterven, ondanks al die externe factoren, want dat constante sexen leidt natuurlijk wel tot een enorme hoeveelheid nakomelingen. Hoewel stress ook de vruchtbaarheid kan reduceren (al is dat bij mijn weten met name zo bij de vrouwtjes en zijn het hier vooral de mannetjes die last van het stresshormoon hebben).



