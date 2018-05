Steve krijgt 5000 pond voor een plekje in zijn voortuin in Windsor

Op daken, in cafés, op muurtjes, op balkonnetjes, op zelfgebouwde stellages; overal in Windsor zie je ze: journalisten en cameramensen. Het zijn er zeker 5000 en de meeste komen uit de VS, het thuisland van Meghan, de Amerikaanse actrice die zaterdag met prins Harry trouwt. Bijna de helft van de camera's op straat zijn van Amerikaanse zenders.Vooral de omroep NBC is stevig vertegenwoordigd met zo'n 140 verslaggevers. "Normaal gesproken werk ik op dat kantoor, maar nu zit het vol met mensen van de NBC", vertelt makelaar Christopher Thomas. Hij wijst naar het gebouw aan de overkant van de weg.Castle Hill House staat op de gevel. De naam zegt het al; het kantoor staat middenop Castle Hill, tegenover Windsor Castle, de trouwlocatie van prins Harry en Meghan Markle.Christopher werd 52 jaar geleden geboren in Windsor en is nooit meer weggegaan. Hij heeft al veel evenementen van het koningshuis meegemaakt, maar de interesse die er dit weekend voor zijn geboorteplaats is, dat is ook voor hem nieuw.Een 'gewoon' meisje uit Californië dat met een prins trouwt in een middeleeuws kasteel; de Amerikanen zijn dol op dit soort mierzoete verhalen. Vooral ook omdat ze zelf geen koningshuis hebben, denkt Christopher. "En vanwege de historische band met Groot-Brittannië."Afgelopen maandag kwamen kreeg Christophers kantoor de eerste technici over de vloer. Ze gingen heel georganiseerd te werk. "Ze hebben weinig woorden nodig. 'Doe dit, doe dat.' Die mensen weten precies wat ze doen." Maar de situatie werd al snel onwerkbaar, toen er na verloop van tijd ook nog verslaggevers bijkwamen. "Veel te onrustig, dus ik heb mijn werkplaats maar even verplaatst", lacht hij.De journalisten staan nu op het balkon, aan de linkerzijde van het gebouw. Grote lampen belichten de presentatoren van het Amerikaanse middagprogramma. Een vrouw in lavendelblauwe jurk, strak in de haarlak, een man in blauw pak. Ze gaan zo live. "Ik heb gehoord dat ze 5000 pond voor die positie hebben betaald", zegt Christopher. Er worden allerlei bedragen gefluisterd. Het café op de hoek zou 40.000 pond hebben gevangen.En het kan zelfs nog gekker. Om de hoek ligt het Macdonald Hotel. Bovenop het dak is een constructie van twee verdiepingen gebouwd. "Ook NBC", vertelt Christopher. "Vanaf die plek hebben ze perfect uitzicht op het kasteel en op de route die prins Harry en Meghan morgen afleggen."Iets verder op de route is het minder druk vandaag. Daar wachten ze nog op de storm van morgen. De 42-jarige Steve Armstrong helpt een Britse cameraman bij het opzetten van zijn materiaal. De spullen staan middenin Steve's voortuin. "Hij is van Sky News. Morgen komt een verslaggever van ABC uit Amerika."Steve twijfelt even, maar vertelt dan: "Ze betalen me 5000 pond per dag voor deze positie." Hij weet dat hij er veel meer voor had kunnen vragen. "Er zijn inwoners van Windsor die hun hypotheek kunnen afbetalen vanwege het huwelijk", lacht Steve.Zijn 52-jarige buurman Andrew Try, hangt vlaggetjes op in zijn voortuin in plaats van camera's. "Ik heb zoveel brieven ontvangen. Van de Duitse RTL, van de Fransen, Reuters en natuurlijk NBC." Hij heeft even getwijfeld, maar zijn vrouw greep in. "Wij vieren morgen feest, dit maken we maar een keer mee. Wij gebruiken ons huis morgen zelf."