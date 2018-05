Vrouw verkocht haar pasgeboren baby

Soldaat Steven Garcia (24) is gestationeerd in Zuid-Korea, waardoor de Amerikaan uit Arizona niet bij de geboorte van zijn eerste kindje kon zijn. Op de dag van de bevalling stortte zijn wereld helemaal in: het kindje was kort na de geboorte overleden. Althans dat is wat zijn vrouw Marina Garcia (31) beweerde. Een maand na de geboorte ontdekte Steven de waarheid.



Een maand na de geboorte kwam het koppel uit Texas de baby -die de naam Leo kreeg ophalen bij Marina in Arizona. Nadat het geld was overhandigd, reden ze met Leo naar huis. Een agent zag het koppel met hoge snelheid over de weg scheuren en achtervolgde hen. Toen de politieman het koppel stopte, zag hij een huilende baby op de achterbank van de wagen liggen. Het echtpaar gedroeg zich erg nerveus, waardoor de agent vermoedde dat er iets niet klopte. Uiteindelijk bekenden ze dat ze niet de biologische ouders waren van Leo. De politie verwittigde de kinderbescherming, die Leo naar een opvangtehuis bracht.



Nog diezelfde dag werd Marina opgespoord en gearresteerd. De moeder bekende de feiten onmiddellijk. Op de vraag wie de echte vader was van Leo, kon Marina niet antwoorden. Er werd een DNA-test uitgevoerd, waaruit bleek dat Marina de waarheid vertelde.



Steven geloofde zijn oren niet toen de politie hem telefonisch op de hoogte bracht. Hoewel de man niet de biologische vader is van Leo, wil hij het jongetje niet zomaar in de steek laten, maar wil hem dolgraag adopteren. Steven werd zelf geadopteerd op jonge leeftijd.

21-05-2018 08:16:14 venzje

Kan uit een DNA-test blijken of iemand wel of niet in staat is om antwoord te geven? Kan uit een DNA-test blijken of iemand wel of niet in staat is om antwoord te geven?

21-05-2018 08:20:29 Emmo

@venzje : Uiteraard. Als uit de test blijkt dat het niet-menselijk DNA is, dan is de kans groot dat er geen antwoord gegeven kan worden

