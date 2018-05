Dief krijgt spijt en brengt laptop terug naar Subway

In zak en as zat student Rodin Waalkens deze week toen zijn laptop met net afgeronde opdrachten werd gestolen in de Subway in de Groninger wijk Paddepoel. Vrijdag is hij de koning te rijk. De dief kreeg spijt en bracht de computer terug.



,,Ik ben heel erg blij'', reageert Waalkens. De ICT-student van het Noordpoort plaatste op Facebook een bericht over de diefstal en vertelde in het bericht dat de dief heel goed te herkennen is op beveiligingsbeelden van de broodjeszaak. ,,Als je hem kent, weet je wie het is'', liet Waalkens weten.



De student riep de dief op de laptop terug te brengen naar de Subway of in te leveren bij de politie. Gebeurde dat niet, dan zou Waalkens de beelden via sociale media verspreiden.



Nu de dief aan de oproep gehoor heeft gegeven, laat Waalkens de zaak verder rusten. ,,En ik wil zelfs nog wel een goed woordje voor hem doen bij de politie.''

Reacties

20-05-2018 17:13:31 stora

Die dief vond het vooral spijtig dat die vol in beeld op de camera stond.

