Bedelaarster bleek miljonair

Toen Fatima Othman, een gehandicapte straatbedelaarster, dinsdagnacht dood werd aangetroffen in een afgedankte auto in het Barbir-district in Beiroet, dachten de onderzoekers dat het gewoon een nieuwe tragische dood was onder de armen en daklozen in de stad.Maar interne veiligheidstroepen die ter plekke werden opgeroepen, waren verbaasd toen ze merkten dat Othman tassen in haar bezit had die 5 miljoen Libanese ponden (€2.900) in contanten bevatten en - nog veel verrassender - een depositorekening van een nabijgelegen bank, waaruit bleek dat ze meer dan €1 miljoen aan spaargeld had .Brig. Generaal Joseph Musallem, directeur van de afdeling public relations van Internal Security Forces, vertelde Arab News dat de 52-jarige Othman was overleden aan een hartaanval."Het vinden van het geld en het spaarboekje was een grote verrassing", zei hij.Othman was een bekend persoon in het Barbir-district. Een foto van de straatbedelaarster had veel bekendheid gekregen omdat zij werd afgebeeld samen met een Libanese soldaat die gestationeerd was in het nabijgelegen ziekenhuis van Barbir en die haar hielp met drinken omdat ze haar handen en haar voeten niet kon gebruiken. De soldaat werd later geprezen door een legeraanvoerder voor zijn "medeleven en menselijkheid."Velen op sociale media bespotten de bedelaars in Libanon en noemen het een lucratief beroep. Maar niemand kende Othman zoals ik haar kende.Op de stoep waar de gehandicapte bedelaarster zat - niet in staat om haar handen te bewegen als gevolg van een geboorteafwijking - kreeg ze tientallen jaren de sympathie van de mensen.Othman praatte of smeekte niet. Ze keek alleen met ogen vol van verdriet naar de voorbijgangers.Ik woonde vroeger in het district Ras Al-Naba en kwam haar elke dag op weg naar school tegen en later als ik op weg naar de universiteit door de wijk Barbir liep. Othman zat ‘s zomers en ‘s winters op een krant op de stoep bij een koffiefabriek. Ze keek me aan en knikte met haar hoofd, en ik vroeg haar hoe het met haar ging. "Alhamdulillah" ("God zij geprezen"), zou ze antwoorden.De wijk Barbir bevond zich tijdens de burgeroorlog in Libanon dicht bij de frontlinies en was vaak het doelwit van beschietingen, vooral tijdens perioden van rust toen de goudmarkt vol mensen was.Othman werd eenmaal geraakt door granaatscherven, maar keerde terug naar de stoep met een verband. Ze bleef ons zien opgroeien en we bleven haar steeds ouder zien worden.Een week geleden zag ik haar aan de kant van de weg naast de markt zitten. Haar haar was wit en haar gezicht vol rimpels. Haar glimlach was verdwenen. Ik stopte een muntstuk in haar schoot zoals ik altijd deed, en ze hield het met haar tanden vast en liet het in een open zwarte zak vallen.Na de dood van Othman ontdekten veiligheidstroepen dat ze uit de stad Ain Al-Zahab in Akkar, Noord-Libanon kwam. Ze namen contact op met haar familie en een aantal familieleden kwamen en namen haar lichaam mee naar haar dorp. Ze is woensdag begraven.Othman had een gezin van acht - een moeder, twee broers en vijf zussen.De familie wist niets van het geld, en haar spaargeld bewees dat niemand Othman uitbuitte door haar het geld afhandig te maken.Nadat ze niemand durfde te vertellen over haar geld uit angst om gedood te worden, stierf ze met het verlies van de sympathie die de mensen altijd voor haar hadden.