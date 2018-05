Belgische kunstenaar vindt eeuwenoude stenen piemels

In de Belgische stad Diest heeft een kunstenaar een houten kist met eeuwenoude stenen piemels ontdekt. De kist lag in een put in de Citadel van Diest, een historisch verdedigingsbouwwerk.De kunstenaar was bezig met de voorbereidingen van een project, toen hij de kist zag liggen. Hij maakte hem open en zag tien piemels.Volgens Belgische deskundigen komen de fallussen mogelijk uit de vijftiende en zestiende eeuw. In die tijd werden naakte beelden niet meer getolereerd in de publieke ruimte en werden de fallussen vervangen door vijgenbladen.De piemels zijn zes tot tien centimeter lang en worden binnenkort in Diest tentoongesteld bij het project van de kunstenaar.