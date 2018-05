Koppels betalen hun ex een vergoeding als ze relatie verbreken

In China is het tegenwoordig een trend om een break-upvergoeding te betalen wanneer een langdurige relatie op de klippen loopt. Diegene die het uitmaakt, moet instaan voor de vergoeding.



Het is algemeen geweten dat een relatie hebben al snel een kostelijke bedoening kan worden. Een etentje hier, een reisje daar. In China lopen die kosten nog hoger op als je beslist om uit elkaar te gaan. Daar is het immers een gewoonte geworden om een break-upvergoeding te betalen.



Wie de relatie beėindigt, moet ook de vergoeding betalen. Die persoon beslist welk bedrag hij de andere verschuldigd is op basis van hoeveel tijd, moeite en geld hij in de relatie heeft geļnvesteerd. Sommigen houden daarvoor ook rekening met de emotionele schade die hun partner mogelijk oploopt door de relatiebreuk.



Volgens sommige bronnen is het een stedelijk fenomeen dat wordt aangewakkerd door het toenemende consumptiegedrag. Anderen denken dan weer dat de vergoeding gewoon bedoeld is om te zorgen dat beide partijen met een schone lei opnieuw kunnen beginnen.

Reacties

20-05-2018 12:44:29 jero

Oftewel alimentatie

20-05-2018 12:54:51 Mamsie

De omgekeerde bruidsschat.

20-05-2018 14:02:30 GroteMop1983

En als je elkaar het daglicht niet meer gunt, willen ze zeker nog geen cent vergoeding uitkeren.

20-05-2018 15:29:22 stora

@GroteMop1983 , als ze elkaar het daglicht niet meer gunnen dan mogen ze s'nachts betalen

