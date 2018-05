Koppel vindt schatkist vol diamanten en goud in hun tuin

Het Amerikaanse koppel Matthew en Maria Emanuels heeft in hun tuintje een ongelooflijke ontdekking gedaan. Tijdens het graven stootten ze op een verroeste kist. De inhoud zou hun leven veranderen.



De New Yorkse Matthew en Maria ontdekten tijdens graafwerken een grote metalen kist. Op het eerste zicht leek het ding niet zo erg waardevol. “Ik dacht dat het iets te maken had met onze elektriciteit”, vertelt Matthew. Niet lang daarna ontdekten ze dat het eigenlijk een schatkist was. Toen ze het kluisje openden bleek het vol met diamanten, geld en goud te zitten.



“We waren helemaal uit ons lood geslagen. Er lagen briefjes van 100 dollar in, goudstaven en nog veel meer. Uiteindelijk konden we niet al het geld redden want een deel ervan was kapot gegaan door de regen. Maar we kwamen toch uit op een mooie som van 50.000 dollar of omgerekend 43.000 euro.”



Het verhaal wordt nog onwaarschijnlijker. Na de vondst ontdekten ze ook een adres dat niet ver van huis lag en tot hun eigen verbazing kenden Matthew en Maria de mensen. “We hebben aangebeld en gevraagd of ze recent bestolen waren. Dat bleek ook het geval te zijn. ” De politie bevestigde uiteindelijk dat de kluis in 2011 gestolen was. En wat met de buit? De eerlijke vinders gaven de spullen gewoon terug, een beslissing die maar weining mensen kunnen begrijpen. “Dit is wat we moesten doen, het was niet van ons.”

