Scholekster legt eitjes op kogelstootbaan in Assendelft

Atletiekvereniging Lycurgus in Assendelft moet zijn atletiekbaan tijdelijk delen. Een scholekster koos de baan namelijk uit als plek om haar eitjes te leggen.



De drie eieren liggen in een kuiltje op de baan die voor het kogelstoten gebruikt wordt.



Het wegnemen van het nest is verboden. "De scholekster is een beschermde en inheemse diersoort", aldus de Vogelbescherming. Daarom mogen de eitjes niet worden verplaatst. Van de kogelstootbaan is daarom een stukje afgezet, zodat het nest niet verstoord wordt.

En wat als er per ongeluk toch een kogel op de eieren terecht komt? Dan hebben we omelet..



Laatste edit 19-05-2018 11:21 Wat een manier om je nest te bouwen, zo open en bloot. Geen wonder dat deze inheemse vogel beschermd moet worden; een wonder dat hij miljoenen jaren zonder onze bescherming heeft overleefdEn wat als er per ongeluk toch een kogel op de eieren terecht komt? Dan hebben we omelet..

