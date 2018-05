Slaapplaats chimpansee schoner dan die van mens

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat wij mensen een ecosysteem op onszelf zijn. In en op ons leven tal van organismen. En de meeste ervan gaan gewoon met ons mee naar bed. “Ongeveer 35 procent van de bacteriën in menselijke bedden is afkomstig van onze eigen lichamen,” stelt onderzoeker Megan Thoemmes. “Waaronder poep-, mond- en huidbacteriën.”



Maar hoe zit dat eigenlijk bij ons familielid: de chimpansee? Dat hebben Thoemmes en collega’s uitgezocht. Ze bestudeerden de slaapplaatsen van 41 chimpansees en zochten uit welke bacteriën er te vinden waren. In 15 ‘bedden’ werd bovendien gekeken welke insecten en spinnen er leefden. En het onderzoek levert verrassende resultaten op. Zo blijken de slaapplaatsen van chimpansees in zeker opzicht een stuk schoner te zijn dan die van ons.



Het onderzoek onthult dat de ‘bedden’ van chimpansees – die zij dagelijks voor zichzelf maken – gekenmerkt worden door een heel andere biodiversiteit dan de bedden van mensen. Zo blijken de slaapplaatsen van chimpansees een grotere diversiteit aan microben te herbergen. Maar opvallend genoeg waren er veel minder poep-, mond- en huidbacteriën te vinden dan in de bedden van mensen. “We vonden vrijwel geen van deze microben in de nesten van chimpansees, wat wel een beetje verrassend was,” aldus Thoemmes.



Wat ook heel verrassend is, is dat de nesten vrijwel geen parasieten herbergen. “Er werden in alle nesten die we bestudeerden slechts vier ectoparasieten (dat zijn parasieten die op organismen leven, red.) gevonden.”



Het onderzoek zou je aan het denken kunnen zetten over de omgeving die wij mensen voor onszelf gecreëerd hebben. “De studie benadrukt de rol die door mensen gemaakte structuren spelen als het gaat om het vormgeven van de ecosystemen in onze directe omgeving. In zekere zin kunnen onze pogingen bedoeld om een schone omgeving voor onszelf te creëren onze omgeving weleens minder ideaal maken.”

19-05-2018 08:10:21 stora

Oudgediende



En de meeste ervan gaan gewoon met ons mee naar bed.

Ik vond het al zo druk in mijn bed. Ik vond het al zo druk in mijn bed.

19-05-2018 08:13:15 venzje

Oudgediende



Niet zo vreemd, als je weet dat chimpansees iedere dag in een hagelnieuw bed slapen.

19-05-2018 09:06:29 omabep

Oudgediende



35 procent van de bacteriën in menselijke bedden is afkomstig van onze eigen lichamen Mag ik toch zeker wel hopen anders ligt er toch echt een vreemde naast me.



Quote:

gekenmerkt worden door een heel andere biodiversiteit dan de bedden van mensen Klopt, zo niet ligt er een aap naast me. Mag ik toch zeker wel hopen anders ligt er toch echt een vreemde naast me.Klopt, zo niet ligt er een aap naast me.

