Bitcoin verbruikt bijna evenveel elektriciteit als Ierland

De digitale cryptomunt Bitcoin verbruikt momenteel zo’n 2,55 gigawatt elektriciteit, ongeveer evenveel als Ierland (3,1 gigawatt). Dat berekent de Nederlandse onderzoeker Alex de Vries in het vakblad Joule. Tegen eind dit jaar kan het verbruik volgens De Vries oplopen tot 7,7 gigawatt, ongeveer even veel als Oostenrijk en een halve procent van de wereldwijde elektriciteitsconsumptie.Bitcoin werkt dankzij een netwerk van computers en een openbaar logboek van transacties, de blockchain. De blokchain bestaat uit een ketting van beveiligde blokken, die elk zo’n 2500 transacties bevatten. De computers in het netwerk concurreren met elkaar om het volgende blok in de ketting te mogen toevoegen. Dat levert de winnaar 12,5 bitcoins op – een proces gekend als ‘Bitcoin mining’. Dat vergt veel rekenkracht van de computers in het netwerk en vreet bijgevolg elektriciteit. Eén transactie verbruikt ongeveer even veel elektriciteit als een doorsnee gezin op een maand.Het Bitcoin netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 10.000 schakels. Maar één schakel kan zowel één computer zijn als een loods vol computers. Elke seconde voert het netwerk zo’n 26 miljard miljard (101berekeningen uit. Op basis van dat aantal berekeningen en data over de efficiëntie van mining machines, besluit De Vries dat Bitcoin momenteel minimaal 2,55 gigawatt verbruikt.Op een gegeven moment geven de Bitcoin miners even veel uit aan hardware en elektriciteit als er te verdienen valt met de gewonnen bitcoins, en wordt het proces onrendabel. Volgens de projecties van De Vries is dat niet voor meteen. Als de prijs van Bitcoin blijft stijgen zoals voorspeld, zou het netwerk tot vijf procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik kunnen opslorpen.Maar het hoeft niet zo te lopen, licht De Vries toe. ‘Er wordt door andere cryptomunten volop aan alternatieven gewerkt. Ze gebruiken andere manieren om overeenstemming te bereiken over de status van de blockchain, waarbij rekenkracht – en dus energieverbruik – nauwelijks een rol speelt. Dat zou ook bij Bitcoin kunnen.’