Passagier uit vliegtuig gegooid omdat hij snacks in economy class uitdeelde

Een barmhartige ziel die een vlucht in eerste klas maakte, is uit het vliegtuig gezet nadat hij snacks en drank wilde delen met vrienden die in economy zaten. Dan doet een mens al eens iets goed…



Het incident gebeurde tijdens een binnenlandse vlucht van American Airlines. Een paar vrienden maakten samen een reis van Philadelphia naar Atlanta. Maar slechts één van hun had een plaats in business class en die besloot dan maar om iets leuk te doen voor zijn vrienden. De man kreeg verschillende gratis drankjes aangeboden, waarop hij naar economy sloop en deze aan de kennissen gaf. De heldendaad ging niet zonder slag of stoot, want hij werd al snel betrapt.



Ondanks het feit dat de Robin Hood betrapt werd door het cabinepersoneel, ging hij toch door met zijn plan. Hij sms’te zijn vrienden om naar de achterste wc’s te komen, waar ze opnieuw betrapt werden. Toen was de maat vol voor de stewardessen en werd de aanstoker van dienst uit het vliegtuig gezet. Het is niet de eerste keer dat passagiers streng aangepakt worden over business/economy-regels. Twee basketbalspelers beleefden vorig jaar een gelijkaardig avontuur nadat ze beschuldigd werden van het stelen van dekentjes in business class.

Reacties

18-05-2018 12:19:22 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.217

OTindex: 189

S Logisch toch, anders ga ik in het Hotel met 1 all-inclusive pakket zetten en breng ik al het eten en drinken naar mijn vrienden.



En het ging blijkbaar niet om 1 drankje, als er al plannen gemaakt moesten worden om het daar te krijgen.

18-05-2018 12:27:33 allone

Stamgast



WMRindex: 33.765

OTindex: 64.319

Quote:

en werd de aanstoker uit het vliegtuig gezet tijdens de vlucht? hopelijk mét parachute?!



: ja, idd logisch. Bovendien was hem al duidelijk gemaakt dat hij het niet moest doen, als hij er dan toch mee doorgaat.... tijdens de vlucht?hopelijk mét parachute?! @DrZiggy : ja, idd logisch. Bovendien was hem al duidelijk gemaakt dat hij het niet moest doen, als hij er dan toch mee doorgaat....

18-05-2018 12:51:23 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.205

OTindex: 9.901

S Dat doet mij denken aan dat verhaal van de passagier uit de Business class die een klacht indiende. Er was omgeroepen dat het vliegtuig ging landen en dat de passagiers uit de Economy Class als eersten mochten uitstappen. Waarom mogen zij eerst uitstappen en moeten wij van de Business Class wachten?

Hij kreeg als antwoord dat dit nu eenmaal vast beleid was van de luchtvaartmaatschappij, de passagiers van Business Class mochten pas uitstappen nadat het vliegtuig ook daadwerkelijk geland was.

18-05-2018 12:51:53 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 64.334

OTindex: 28.689



lang geleden zat ik in een vliegtuig naast iemand die veel reisde en zei dat je in vliegtuigen altijd wel iets te eten en te drinken kreeg. als die man tegenwoordig geen pakje brood meeneemt, dan vrees ik het ergste voor hem mij valt al jaren op dat je in de economy class steeds minder eten en drinken krijgt....lang geleden zat ik in een vliegtuig naast iemand die veel reisde en zei dat je in vliegtuigen altijd wel iets te eten en te drinken kreeg. als die man tegenwoordig geen pakje brood meeneemt, dan vrees ik het ergste voor hem

18-05-2018 13:08:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.633

OTindex: 17.679

@botte_bijl: Als je intercontinentaal reist krijg je altijd nog wel een bak voer voor je neus. Binnen Europa hangt het af van de maatschappij.

Voorheen gerenommeerde maatschappijen hebben nu het afzetten tot hoogste ideaal verheven.

18-05-2018 13:12:06 Kobrakay

Actief lid

WMRindex: 99

OTindex: 2

Wnplts: Arnhem

T S Wat een kansloos beleid dit, net zoals bij die spareribs tent bij ons om de hoek. Ik bestelde onbeperkt spareribs, deelde die met 5 vrienden en dat mocht blijkbaar niet eens. Ik betaal toch niet voor niets die €12,50!

18-05-2018 14:55:43 Samui-Axe

Het lijkt mij sterk dat de piloot voor zoiets een tussenlanding gemaakt heeft dus vraag ik mij af waar precies de passagier uit het vliegtuig is gezet?

