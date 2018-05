18-05-2018 13:12:19

Dit doet me denken aan een oncoloog die heel veel mensen jarenlang wijs had gemaakt dat ze kanker zouden hebben. Daarna gingen de 'patiënten' aan de chemotherapie en kon die gast aan meer geld komen!!Maar die mensen waren dus helemaal niet ziek; de enige die hier 'ziek' was, was dus die oncoloog!