Wassen beeld Macron is te lelijk voor museum

Er is zes maanden aan gewerkt en het kostte tot nu toe 50.000 euro, maar het standbeeld van de Franse president Emmanuel Macron komt voorlopig niet in het wassenbeeldenmuseum van Parijs te staan. Het is namelijk te lelijk."Zolang het beeld niet is geslaagd, zetten we het niet in ons museum", erkent directeur Yves Delhommeau van Musée Grévin. 'Niet geslaagd', dat zou je de diplomatieke kwalificatie kunnen noemen.Op sociale media wordt het 'een complete mislukking' en 'gruwelijk' genoemd. In de Franse pers is het beeld ook al neergesabeld. 'Een blunder', 'een fiasco' en 'lachwekkend', zijn slechts een paar benamingen voor de wassen Macron.Beeldhouwer Eric Saint-Chaffray was het afgelopen half jaar in zijn atelier bezig met boetseren in een poging Emmanuel Macron als wassen standbeeld te vereeuwigen. "Het grootste probleem is het vinden van de goede afmetingen en verhoudingen", zei hij op televisie.Maar dat bleek een artistiek understatement. Het standbeeld lijkt domweg niet op de president, zeggen vriend en vijand. En fraai is het ook niet geworden. Macron lijkt volgens sommigen meer op een ouderwetse Thunderbird dan op een hedendaags staatshoofd. "De gezichtsuitdrukking is niet ideaal", erkent museumdirecteur Delhommeau. "Hij ziet er verstijfd uit. Het is een karikatuur geworden."Musée Grévin kwam vervolgens met een serie verklaringen en excuses. Macron kon zelf niet komen poseren. "Dus we moesten het alleen doen met foto's." En het wassen beeld kwam ook nog te vroeg in de publiciteit. "Toen het op tv verscheen, was het nog niet af." "Maar", voegde de museumdirecteur er aan toe, "het pak dat hij aan heeft, is wel erg goed geslaagd."