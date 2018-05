Minuut stilte voor bij brand omgekomen kippen

De bijeenkomst van actiegroep Burning Souls ter nagedachtenis aan de recent bij een stalbrand in Ospel omgekomen kippen, heeft afgelopen zondag een dertigtal actievoerders naar Nederweert gelokt. De demonstranten hielden een minuut stilte en legden bloemen bij een doodskist.De wake voor de kippen werd onder meer bijgewoond door Statenlid Pascale Plusquin.De actiegroep hield vooraf rekening met een beperkte opkomst wegens moederdag. Volgens Petra Spoor van Burning Souls komen er normaal tussen de 25 en 50 mensen op dergelijke wakes af. De actiegroep pleit voor betere brandveiligheid in stallen en treedt regelmatig op de voorgrond met herdenkingsbijeenkomsten bij afgebrande stallen.Volgens Spoor bestaat haar groep vooral uit veganisten die dus tegen eten van dieren en dierlijke producten zijn. “Maar wij beseffen ook dat we niet iedereen kunnen dwingen veganist te worden. Zolang mensen dieren eten, moeten die dieren wel goed en veilig gehouden worden.” Strengere regels voor de brandveiligheid van stallen horen daar wat haar betreft bij.De actie zou oorspronkelijk plaatsvinden bij de uitgebrande stal op het Ommelpad in Ospel. Op verzoek van de gemeente is de bijeenkomst verplaatst naar het Raadhuisplein. Volgens de actievoerders omdat er mogelijk nog asbest in de uitgebrande stal ligt. Volgens de gemeente vanwege de verkeersveiligheid.