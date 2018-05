Vuilnismannen in Best worden op straat beveiligd

Vuilnismannen in het Brabantse Best moeten worden beveiligd. Na enkele bedreigingen op straat, stuurt de gemeente nu gewapende beveiligers mee met de vuilniswagen.



Volgens Omroep Brabant werd de vuilniswagen enkele weken geleden door boze bewoners klemgereden, waarna de vuilnismannen werden bedreigd. Aanleiding was dat zij de kliko niet hadden geleegd, omdat er verkeerd afval in de container zat. En dat was zeker niet het enige incident, meldt de regionale omroep.



Oorzaak van de vele ruzies op straat is het nieuwe en strengere afvalbeleid in de gemeente. Bewoners 'mogen' maar een kleine emmer met restafval vullen. Kliko's zijn er alleen nog voor goed gescheiden afval. Sommige bewoners proberen onder de strenge regels uit te te komen door restafval bijvoorbeeld in de plastic-container te stoppen.



Als de vuilnismannen dat in de gaten hebben, legen ze de container niet. Volgens bewoners gaat dat echter veel te vaak mis.



Veelal zou de taalbarrière een rol spelen, denkt burgemeester Ubachs, omdat de medewerkers van de afvalstoffendienst vaak gebrekkig of zelfs helemaal geen Nederlands spreken. De beveiligers zouden dan ook moeten helpen met vertalen, om zo beter te kunnen uitleggen waarom de kliko niet is geleegd en de ruzie te voorkomen of te sussen.

Reacties

17-05-2018 18:17:10 merlinswit

omdat de medewerkers van de afvalstoffendienst vaak gebrekkig of zelfs helemaal geen Nederlands spreken.



Tsja, dat is dan ook wel vragen om problemen. Van mensen die voor een gemeente werken mag je toch wel verwachten dat ze nederlands spreken. Tsja, dat is dan ook wel vragen om problemen. Van mensen die voor een gemeente werken mag je toch wel verwachten dat ze nederlands spreken.

17-05-2018 19:09:01 HHWB

T S Gebrekkig Nederlands? Zorg er dan voor dat er dan minimaal één vuilnisman bij loopt 'die wel Nederlands spreekt.



Ik begrijp niet dat er geweld bij moet komen, maar begrijp wel de frustratie. De burgers moeten zich in allerlei bochten werken om hun afval kwijt te kunnen en uit eindelijk komt het toch op een hoop. En al zou het niet zo gebeuren, de regeltjes zijn soms zo absurd, Ik heb je container niet geleegd, want er zat een minuscuul papiertje nog aan de verpakking, dus behoord het bij het oud papier.... Er zat een groot stuk plastic aan het papier, dus moet het bij de plastic...



Hier wordt de container al niet geleegd met wanneer je handvat niet naar de weg wijst. Tot nu toe heb ik het nog niet meegemaakt....





17-05-2018 19:15:17 Emmo

@HHWB : Hier plakken ze er een sticker op, met pijlen

17-05-2018 19:30:59 omabep

Ik heb het op tv gezien hoeveel ze moeten scheiden, ik vind het van de gekke dat je afvalbelasting moet betalen en dan al het werk zelf moet doen en als je dan een foutje hebt gemaakt met een volle vieze bak blijft zitten. Je zult maar baby's hebben met stink luiers brr. ik moet er niet aan denken, heb het een keer hier in de buurt gehad, de hele buurt stonk, ik heb er iets van gezegd omdat ik niet eens meer buiten kon eten.

Ook zal je maar klein behuisd zijn dan is gelijk je kamer ingericht als een afvalstation, sorry hoor, ik vind het echt te ver gaan. Zet dan grote afval containers voor glas enz. bij de winkels dan kunnen de mensen het daar gelijk in kwijt, zo doen ze dat al in veel gemeentes en is wel zo eerlijk.

17-05-2018 19:53:19 Cubbie

Overigens is dat afval scheiden op sommige plaatsen in Nederland gewoon bullshit. Als de gemeente geen aparte afval verwerking heeft, komt het zoals Ik ben blij dat er bij mij gewoon een gigantische grond container staat waar ik alles met een pasje in kan dumpen. Nooit last van een volle bak of iemand die zeurt dat het niet gescheiden is.Overigens is dat afval scheiden op sommige plaatsen in Nederland gewoon bullshit. Als de gemeente geen aparte afval verwerking heeft, komt het zoals @HHWB al zegt toch gewoon weer op 1 grote hoop terecht.

17-05-2018 20:00:22 Emmo

Alleen de reststroom betaald, de container opent met een pasje. Is, vind ik, vrij duur, maar als alleenstaande heb ik twee zakjes per drie maanden. Absoluut is dat niet zoveel. @Cubbie : Hier valt het normaal gesproken wel mee. Hier hebben we gescheiden papier, plastic/drinkkartons/metaal en groenafval. Voor de reststroom zijn er ondergrondse containers.Alleen de reststroom betaald, de container opent met een pasje. Is, vind ik, vrij duur, maar als alleenstaande heb ik twee zakjes per drie maanden. Absoluut is dat niet zoveel.

