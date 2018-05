Winkelketen beschuldigd van het heffen van taks op dikheid

De Britse kledingketen New Look wordt op de vingers getikt. Een klant heeft namelijk opgemerkt dat het merk hogere prijzen aanrekent voor grotere maten.



Maria Wassell uit het Britse stadje Ashford was naar eigen zeggen ontzet toen ze ontdekte dat een gestreepte broek bij de ‘grote maten’ 3 pond (3,40 euro) duurder was dan bij de gewone collectie. Dit bleek bij meerdere kledingstukken het geval te zijn.



Wassell, die maatje 46 heeft, voelt zich gediscrimineerd. “Waarom zouden we moeten gestraft worden voor het feit dat we iets zwaarder zijn?”, vraagt ze zich af. De 43-jarige vrouw zet geen voet meer binnen in de kledingwinkels, totdat het probleem is opgelost.



“Om dergelijke prijsverschillen in de toekomst te vermijden, herzien we de prijzen van onze ‘grote maten’. We zijn trots op het assortiment dat we aanbieden en waarderen al onze klanten, ongeacht hun lichaamsvorm of -grootte”, reageert een woordvoerder van New Look.

17-05-2018 17:25:32 Cubbie

Misschien geen populaire mening, maar grotere maten betekent nu eenmaal meer grondstoffen. Het mag dan discriminerend over komen, maar het kost simpelweg gewoon meer om iets in een grotere maat te laten maken.



Kwestie van eens een keer iets verder kijken dan je neus lang is ipv maar direct de discriminatie kaart op tafel te smijten.

17-05-2018 17:26:19 Mamatini

Dat is toch niets nieuws. Ik heb ook al vaak 1 of een paar eu meer betaald dan wat een maatje S kost.

Veel webshops hanteren prijzen per maat.

Een broek van maat 50 gaat 2x zoveel stof in vergeleken met een maatje 34.

Ik zie het probleem niet zo, dat heeft toch niets met discriminatie te maken.



Tenzij natuurlijk dezelfde broek van dezelfde maat 46 in de 'gewone' sectie goedkoper is.

17-05-2018 19:13:13 HHWB

T S Ja, dat is makkelijk geklets, komt het in de media dan kan de prijs wel omlaag... bij voorbaat moeten ze zoiets niet doen... alhoewel... de winkel wel in een opzicht gelijk heeft....

Stel je hebt een broek maat 35. Dit kledingstuk heeft minder stof en fabriceer tijd nodig dan een broek met maat 46. Dus is het eigenlijk normaal dat grote kleding duurder is dan kleine kleding...

17-05-2018 19:22:15 AndreJanssen

S Tja, zoeken naar discriminatie dingetjes is een beetje een ding geworden he de laatste tijd.

17-05-2018 19:25:40 omabep

Ik heb er een hekel aan als men met een bepaalde prijs adverteert en als je dan op je maat klikt en de prijs is dan duurder dan de advertentie dan koop ik het over het algemeen niet. Als ze er duidelijk bijzetten "vanaf" dan vind ik het niet erg, maar het ligt wel aan de verhoging, ik ga geen 10 euro meer betalen, maar 1 of 2 is best te doen.

17-05-2018 19:34:49 Lennox

En verder ben ik het eens met @AndreJanssen : Van harte André!En verder ben ik het eens met @Cubbie . Als je dikker bent heb je meer stof nodig en je kunt van niemand eisen dat dat dan maar gratis weggegeven wordt.

