Gezagvoerder redt copiloot die uit kapot cockpitraam wordt gezogen

Een copiloot van Sichuan Airlines heeft een hachelijk avontuur op 10.000 meter hoogte maar ternauwernood overleefd.



De man werd half uit zijn vliegtuig gesleurd toen een van de cockpitramen kapot ging van de Airbus A319 waarmee hij op weg was naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa.



De gezagvoerder wist de copiloot, die vastzat in zijn veiligheidsriem, net op tijd naar binnen te trekken. Uiteindelijk vielen diens verwondingen mee: hij heeft diverse snijwonden en een verstuikte pols.



Gezagvoerder Liu Chuanjian kon zijn kist met een noodlanding veilig aan de grond zetten. Dat had nog heel wat voeten in de aarde, want een groot deel van het instrumentenpaneel deed het niet meer en de druk in de cabine was weggevallen.



"Er verscheen opeens een barst in de ruit en er klonk een harde knal. Alles in de cockpit vloog door de lucht. De meeste instrumenten waren uitgevallen. Ik kon de radio niet horen. Het toestel schudde zo hard dat ik de meters niet kon lezen", zegt Liu tegen de Chengdu Economic Daily.



Niemand van de 119 passagiers raakte gewond. Hoe het raampje kapot kon gaan, wordt nog onderzocht.

