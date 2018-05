Amerikaanse school heeft echte tijger op schoolfeest

Tot grote verbazing van de leerlingen was er op hun jaarlijks eindejaarsfeest een wel heel bijzondere gast: op de dansvloer stond een grote ijzeren kooi met daarin een levende tijger. Die paste volgens de school prima in het jungle-thema van het feest.De leerlingen, ouders en leerkrachten van de school reageerden ontsteld op sociale media. “Dit is dierenmishandeling. De Christopher Columbus High School moet zich schamen om de ‘koning van de jungle’ op een feestavond te laten zien. De arme tijger is gebruikt als exotisch instrument voor dwaze tieners”, klinkt het.De school verdedigt zich door te zeggen dat het hotel waar het feest gehouden werd, toestemming gaf. “Twee politieagenten waren de hele tijd aanwezig. De tijger was slechts enkele minuten aanwezig in zijn kooi en hij was op geen enkel moment in gevaar. Hij werd niet gedwongen om op te treden en zijn verzorgers waren er altijd bij.”