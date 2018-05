Vliegtuig verliest staart door botsing

Een Airbus A321 van Turkish Airlines is door een botsing op Istanbul Ataturk Airport haar staart verloren. Het toestel werd geraakt door een passerende Airbus A330 van Asiana Airlines, waarbij de vleugel van het Koreaanse toestel het kielvlak van het Turkse vliegtuig rukte.Het vliegtuig van Turkish Airlines was bezig om te parkeren aan de gate, toen het toestel van Asiana achter het vliegtuig langs probeerde te rijden op weg naar de startbaan.Daarvoor was echter geen ruimte en de rechtervleugel van het toestel van Asiana kliefde dwars door het staartstuk van de Turkse Airbus. Op videobeelden is te zien hoe daarbij het complete kielvlak afbreekt. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot.