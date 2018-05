Britten moeten pornopas kopen om naaktwebsites te bezoeken

In het Verenigd Koninkrijk is er sinds vorig jaar een nieuwe wet goedgekeurd die bedoeld is om kinderen de toegang tot pornografie te ontzeggen. Wie ouder is dan achttien, kan binnenkort een zogenaamde pornopas kopen om zijn leeftijd te verifiëren.



Britten die naar porno willen kijken, moeten binnenkort kunnen aantonen dat ze meerderjarig zijn. In de krantenwinkel zul je op vertoon van je identiteitskaart of rijbewijs een 16-cijferige code krijgen waarmee je toegang krijgt tot naaktwebsites. Zo’n pornopas kost ongeveer 10 pond.



Dankzij de pas komen je gegevens niet in één of andere database terecht. Toch bestaat er bezorgheid over het feit dat volwassenen gevraagd worden paspoort- of rijbewijsgegevens te verstrekken. Op die manier zouden ze namelijk gehackt of gechanteerd kunnen worden.



Pornosites die niet naar de leeftijd van de bezoekers vragen, zullen offline worden gehaald. Daarnaast riskeren ze boetes tot 250.000 pond (283.000 euro). De wet zou oorspronkelijk in april van kracht zijn, maar is uitgesteld omdat het British Board of Film Classification (BBFC) zijn richtlijnen nog wat wil aanpassen.

