Paus verkoopt Lamborghini voor 7 ton

Een supercar van Lamborghini, eigendom van paus Franciscus, is voor bijna vier keer de oorspronkelijke prijs verkocht. De tweezits Hurrican met een maximum snelheid van 319 km/h die ongeveer 176.000 waard zou zijn, werd in november vorig jaar aan de paus geschonken. Maar met een maximumsnelheid van slechts 15 km/h in Vaticaanstad zou het weinig zin hebben als de Paus zo'n krachtige superauto had. Dus besloot hij de auto te verkopen en schonk hij de opbrengst aan goede doelen - maar pas nadat hij de motorkap had ondertekend en gezegend. De auto was in het weekend in de verkoop van RM Sotheby's Monte Carlo binnengekomen, waar hij eindigde met een verkoop voor het enorme bedrag van 700.000.