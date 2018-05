Zusjes uit Den Andel vinden klavertje zeven: Dit is uniek

Sommige mensen hebben nog nooit een klavertje vier gevonden, maar de zusjes Marijntje (9) en Femke (7) Bevers uit Den Andel hebben zelfs een klavertje zeven gevonden. Vader Jeroen Bevers weet het zeker: 'Dit is uniek.'De zusjes zijn altijd druk aan het zoeken en het komt dan ook vaak voor dat ze een klavertje vier vinden. Ook klavertjesvijf en -zes hebben de zusjes al in de tuin gevonden. De klavertjes worden gedroogd en in een plakboek geplakt.Een klavertjezeven of -acht is volgens vader Bevers zeer zeldzaam, helemaal als je weet dat een klavertjezes al nagenoeg niet voorkomt.Nu is de vraag: is het echt waar? Volgens vader Bevers wel. Hij heeft biologie gestudeerd en is vroeger ook altijd op zoek geweest naar klavertjesvier.'Eigenlijk is hij een beetje boos', vertelt Martijntje (9). 'Mijn vader is er al zo lang mee bezig en wij hebben nu een klavertje zeven gevonden.''Nu moeten jullie wel heel veel geluk hebben', zegt Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers. Volgens Femke klopt dat: 'We hebben vandaag nog geen ruzie gemaakt en we hebben gewonnen met voetbal.'