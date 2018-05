Utrechtse onderzoekt brutaalheid stadsslakken

PROVINCIE UTRECHT - Pleun Aarts zoekt doet onderzoek naar de persoonlijkheid van slakken. De Utrechtse hoopt erachter te komen of slakken die überhaupt hebben en of er daarin een verschil is tussen stadsslakken en slakken uit een rustige omgeving.Aarts heeft een verzameling stadsslakken en plattelandslakken. Zo kan ze het gedrag met elkaar vergelijken. Bij veel dieren is gebleken dat stadsdieren brutaler zijn, misschien is dat bij slakken ook wel zo?Om dat goed te onderzoeken heeft Pleun heel veel data nodig en dat kan zij niet alleen verzamelen. De studente heeft dus een Facebook-actie opgezet om anderen op te roepen haar te helpen en hoopt ze dat veel mensen haar gaan helpen door zelf slakken te vangen en ze te onderzoeken. In een filmpje legt ze uit hoe dat moet.