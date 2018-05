16-05-2018 08:27:33

De dokter aan boord bood aan om hem naar een ziekenhuis te brengen, maar Jeffrey wilde de vakantie van zijn vrouw en vrienden niet verpesten

Ik geef mijnheer weinig kans. Hij heeft de aangeboden hulp geweigerd.Een vergelijkbare situatie heb ik zelf meegemaakt in Port Everglades, Florida.Daar kreeg een stuwadoor zijn vinger tussen een hijs en een stut: plat vingertopje. De man rende luid vloekend van dek naar de wal.Later informeerde ik naar het vervolg. De man had zijn vinger in het verband gekregen bij de plaatselijke kliniek, plus een schuif medicijnen. Vervolgens heeft de man de behandeling niet af laten maken, hij is zelf aan het modderen geslagen. Ook heeft hij de medicijnen weggegooid. Toen de wond is gaan ontsteken verloor hij de hele vingertop.Hij heeft toen een claim ingediend, die kort en goed is afgewezen, omdat hij zich niet aan het behandelingsvoorschrift had gehouden: eigen schuld dikke bult.