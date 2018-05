Tijdreizigers welkom op herdenkingsdienst Stephen Hawking

Op 15 juni vindt in Londen een herdenkingsdienst voor de overleden wetenschapper Stephen Hawking plaats. Via een openbare loterij wordt bepaald wie da

15-05-2018 19:34:19

We kunnen nu nog helemaal geen tijdreizigers tegenkomen, want het is pas uitgevonden in 3021 en we kunnen nog niet verder dan 200 jaar terugreizen in de tijd. In de toekomst lukt het zelfs maar een week. Alleen website-manipulatie kunnen we tot het begin van het internet doen.



Of had ik dit niet moeten vertellen...